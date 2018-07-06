6 Temmuz KHK ve Resmi Gazete en çok aranalar arasında

6 Temmuz 2018 günü Google’da en çok arananlar bir tanesi ” Resmi Gazete ” ve ” 6 Temmuz KHK” kelimeler yer almaktadır.

Başbakan Binali Yıldırım dün yaptığı açıklamada son KHK’nın 6 Temmuz 2018 günü açıklanacağını duyurmuştur. Hal böyle olunca KHK’yı bekleyenler google’da sürekli olarak KHK haberlerini okumaktadır.

6 Temmuz KHK ile görevine iade olmayı bekleyenler ve açıkta yada görevden uzaklaştıranlar ihraç olma ihtimaline karşı bilgisayarlarından başında beklemektedir.

Memurlar.net’e girdiğinizde de en çok okunan haberler arasında KHK ile ilgili haberler yer almaktadır. Yüzbinlerce kişi bu gece yayınlanacak KHK haberini bekliyor.

6 Temmuz 2018 KHK ihraç olacak ve iade olacakların sayısı konusunda netlik bulunmuyor. İlerleyen saatlerde bu netlik ve bekleyiş sona erecektir. Önceki KHK açıklanma saatlerine bakıldığında genellikle 9-11 arası açıklandı. Bu KHK’inde yine bu saatlerde açıklanabileceği bekleniyor.

6 Temmuz KHK hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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