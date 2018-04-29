3000-3500 TL’ye kadar alınabilecek sıfır motorsiklet modelleri

3000-3500 TL civarı alınabilecek sıfır motorsiklet modellerinden 2 tane örnek vermek istedik. Aslında çok fazla motorsikletten anlamıyoruz fakat sizlerin desteği ile güzel bir içerik oluşturabiliriz. Eğer eklemek istediğiniz marka model olursa bize yorum olarak yazmanı yeterli olacaktır. Bize o model hakkında birkaç temel özelliği ekleyerek güzel bir arşiv oluşturabiliriz.
1. Model Mondial 100 UAG
Bu model hakkında internette ufak bir gezinti yaptık ve genellik maddi yönden sıkıntısı olanların çok tercih ettiğini görüyoruz. Fiyatına göre yeterli kalitede olduğu yazmaktadır. Eğer bu modeli kullananlar varsa bize yazabilirse çok memnun olurum.
Beygir gücü: 9.1
Azami Tork: 8.0 nm
Azami Hız: 85 KM
Yakıt Kapasitesi: 9 LT
ABS: Yok
Ön ve Arka Frenler: Kampana
Silindir Hacmi: 97 cc
Tekelerik Çapı: 18 inç
Ağırlık: 99 KG
Fiyat: 3299 TL
2. Model Kuba RAINBOW
Kuba RAINBOW modeli 3299 TL civarlarında alınabilecek diğer bir sıfır motorsiklet modelidir.
Beygir gücü: 6.2
Azami Hız: 80 KM
ABS: Yok
Ön ve Arka Frenler: Kampana
Tekelerik Çapı: 17 inç
Ağırlık: 90 KG