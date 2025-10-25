Denedik oldu: O-KAM Pro kalıcı reklam kaldırma

O-KAM Pro uygulaması ülkemizde oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu uygulama kamera kullanacakların mecbur yükleyeceği bir uygulamadır. Kameranın bütün özelliklerini, geriye dönük kamera kayıtları v.s. aklınıza gelebilecek her türlü fonksiyon bu uygulama üzerinden yapılmaktadır.

Fakat bu uygulamaya girdiğinizde reklam çıkmaktadır. Bu reklamlar bazen uzun süreli oluyor ve can sıkıcı olmaktadır. İlk zamanlar reklamları kapatabileceğiniz bir menü vardı ama daha sonra gelen güncelleme ile ortadan kayboldu. Daha doğrusu bu buton gizlenmiş . İnternetten arama yaparken bir yöntem yazmışlar ve denedik oldu. Nasıl yapılacağına dair anlatımı görsel olarak ekledik. Biz denedim ve reklamlar kapatıldı.

Adimlari uyguladığımızda reklam kapatma butonu aktif oluyor ve sorunsuz olarak kullanabiliyorsunuz.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.