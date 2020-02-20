Xiaomi’de uygulama izinlerini iptal etme ve açma

Bildiğiniz üzere akıllı telefonlarınıza yüklediğiniz uygulamaları yüklemeden önce sizlereden uygulama izinleri almaktadır.

Tabi uygulamayı yükledikten sonra gereksiz olan izinleri kapatabileceğinizi biliyor muydunuz? Örnek vermek gerekirse mobil bankacılık uygulamasına konum izni vermeye ne gerek var? Bunun gibi bazı uygulamaların alakası olmayan izinlerini kapatabilirsiniz.

Xiaomi’de uygulamaların konum izinlerini kapatma?

Kullanmış olduğumuz telefon Xiaomi olduğu için anlatımı buna göre yapacağız.

İlk olarak “Ayarlar” açınız.

Sayfanın en aşağısında “İzinler”kategorisini göreceksiniz.

Giriş yaptığınızda tekrar “izinler” bölümüne geçiniz.

Açılan sayfada uygulama izinleri kategorilerini göreceksiniz.

Bu kategorilerin içine girdiğiniz zaman hangi uygulamaların izinlerini kapatmak istiyorsanız butonun devre dışı bırakmanız yeterli olacaktır.

Not: Bazı uygulamaların ana izinlerini iptal ederseniz uygulama çalışmayabilir. Örnek vermek gerekirse WhatsApp’ın kamera izinini kapatırsanız WhatsApp kullanırken görüntülü sohbet ve fotoğraf çekme özelliğini kullanamazsınız. Bunun için mecburen izini tekrar aktif etmeniz yeterli olacaktır.