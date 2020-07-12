Xiaomi’de cevapsız aramaları gösterme (Resimli anlatım)

Bu yazımızda size Xiaomi’de arama kayıtlarında filtreleme yapmayı göstermek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Xiaomi, MIUI arayüz kullanmaktadır.

Arama ekranını ilk açtığımızda cevapsız,gelen aramalar,giden aramalar tek ekran üzerinden gözükmektedir. Normal olarak kimin aradığı yada cevapsız arama kaldığı rahat bir şekilde gözükmüyor.

Ama parmağınızı ufak bir aşağıya kaydırarak hemen filtreleme ekranı açılmaktadır. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi gözükecektir. Yapmanız gereken arama ekranı açıkken, yani isimler alt alta görünürken parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra artık filtreleme ekranı açılacaktır. Bu filtreleme ekranı oldukça detaylı olarak yapılmaktadır. Aşağıdaki ekran resimde gördüğünüz üzere oldukça detaylıdır.

Arama kriterlerinizi 4 farklı şekilde filtreme yapabilirsiniz. Sizden ricamız bu özelliği bilmiyorsanız bize yorum yazarak iletebilirseniz çok memnun oluruz.