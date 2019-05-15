Xiaomi Wi-Fi internet paylaşma ve internet şifresi koyma

Akıllı telefonlarda bildiğiniz üzere internet paylaşma özelliği bulunmaktadır. Yani kendi veri bağlantınızı başka kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz. Sadece akıllı telefonlara değil, wi-fi özelliği bulunan her türlü cihaz için internetinizi paylaşabilirsiniz.

Teknoscrool.com olarak Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız. Anlatımı bu modele göre yapacağız.

İlk iş olarak mobil veri bağlantınızı aktif ediniz.

Daha sonra “Ayarlar-İnternet Paylaşımı” adımlarını takip ettiğinizde aşağıdaki fotoğraftaki gibi menü açılacaktır.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi “İnternet Paylaşımı” butonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Bu işlemlerden sonra bağlanmak istediğiniz cihazda Wi-Fi aktif ettikten sonra Wi-Fi taraması yaparak cihaza bağlanınız.

Telefona bağlanmak istediğinizde büyük ihtimal şifre soracaktır.

Xiaomi internet şifresi değiştirme

İlk olarak “Ayarlar-İnternet Paylaşımı-İnternet Paylaşımı Ayarları” kategorisine giriş yapınız. Aşağıdaki gibi ekran menüsü karşınıza çıkacaktır.

Şifre bölümünün sağ tarafındaki göz işaretine tıkladığınızda hazır olan şifre size gösterilecektir. Eğer değiştirmek isterseniz şifreye tıklayarak yeni bir şifre girmeniz yeterli olacaktır.