Xiaomi silinen notlar dosyasını geri getirme

Xiaomi bildiğiniz üzere MIUI arayüzünü kullanmaktadır. Bu arayüz oldukça kullanışlı olduğu için çok tercih ediliyor. Bu yazımızda sizlere silinen notlar dosyasını nasıl geri getirebileceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz.

MIUI arayüzünde “Notlar” uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamaya girerek istediğiniz notları alabiliyor ve kaydedebiliyorsunuz. Yanlışlıkla sildiğiniz notlar dosyasını geri getirebiliyorsunuz.

Xiaomi’de silinen notlar nasıl geri getirilir?

İlk olarak “Notlar” uygulamasını açınız.

Daha sonra ekranın en üstünde “Notlar” yazan butona basınız.

Bastıktan sonra aşağıdaki fotoğraftaki gibi bir ekran açılacaktır.

Butona bastığınızda “Çöp Kutusu” seçeneğini göreceksiniz.

Bu bölüme geçiş yaptığınızda yanlışlıkla silenen notlar dosyalarını bulacaksınız.

Not: Çöp kutusundaki notlar 30 gün boyunca durmaktadır. Yanlışlıkla silinmeye karşı beklemektedir. 30 gün sonra otomatik olarak süresi gelen dosya telefon tarafından silinmektedir.