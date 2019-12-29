Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile Oppo A9 2020 farkları

Sizlere Xiaomi Redmi Note 8 Pro ve Oppo A9 2020 arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz.

Bu iki telefonun fiyatları hemen hemen birbiri ile aynı olduğu için yeni telefon almayı planlayanlar iki telefon arasında kararsız kalmaktadır. Bizde sizlere elimizden geldiği kadar bilgilendirmek istiyoruz.

İlk olarak fiyatlarından bahsedelim

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 2299 TL, Oppo A9 2020 2099 TL’den satılmaktadır.

Sizlere uzun uzun yazmak yerine kısa önemli özelliklerinin karşılaştırmasını ekleyerek daha fazla fayda sağlamak istedik. Hem siz okurken sıkılmazsınız hem daha net fikir elde edebilirsiniz. Tablomuza baktıktan sonra bizde kendi düşüncemizi ekledik. Yazımızın sonunda Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile Oppo A9 2020 arasındaki karar verebileceksiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Oppo A9 2020 Ekran Boyutu 6.53 inç 6.5 inç Ekran Çözünürlüğü 1080x2340 (FHD+) Piksel 720x1600 (HD+) Piksel Piksel Yoğunluğu 395 PPI 270 PPI Batarya Kapasitesi 4500 mAh 5000 mAh Arka Ana kamera 64 MP 48 MP İkinci Arka Kamera 8 MP 8 MP Üçüncü Arka Kamera 2 MP 2 MP Dördüncü Arka Kamera 2 MP 2 MP Ön Kamera 20 MP 16 MP Chipset MediaTek Helio G90T Qualcomm Snapdragon 665 CPU Frekansı 2.05 GHz 2.0 GHz CPU Çekirdek 8 8 RAM 6 GB 4 GB NFC Var Var Kızılötesi Var Yok Radyo Var Var Suya ve Toza karşı dayanıklılık Var Yok

Sonuç olarak baktığımızda Xiaomi Redmi Note 8 Pro ağır basmaktadır. Zaten tabloya baktığınızda kafanızda netleşecektir. Oppo A9 2020’de 5000 mAh’lık batarya dikkat çekiyor. Oppo A9 2020 tasarımı ve geçtiği testler ile sağlamlığının altını çiziyor. Hemen hemen iki telefon özellikleri aynı. Artık tamamen sizin zevkinize ve arasındaki 200 TL farkın önemi olup olmadığı size kalmaktadır. En güzeli iki telefonuda elinize alıp hangisinin sizin içini gıdıkladığına bakınız.