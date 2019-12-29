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Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile Oppo A9 2020 farkları

tarafından 29 Aralık 2019 Tarihinde eklendi

Sizlere Xiaomi Redmi Note 8 Pro ve Oppo arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz.

Bu iki telefonun fiyatları hemen hemen birbiri ile aynı olduğu için yeni telefon almayı planlayanlar iki telefon arasında kararsız kalmaktadır. Bizde sizlere elimizden geldiği kadar bilgilendirmek istiyoruz.

İlk olarak fiyatlarından bahsedelim

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 2299 TL, Oppo A9 2020 2099 TL’den satılmaktadır.

Sizlere uzun uzun yazmak yerine kısa önemli özelliklerinin karşılaştırmasını ekleyerek daha fazla fayda sağlamak istedik. Hem siz okurken sıkılmazsınız hem daha net fikir elde edebilirsiniz. Tablomuza baktıktan sonra bizde kendi düşüncemizi ekledik. Yazımızın sonunda Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile Oppo A9 2020 arasındaki karar verebileceksiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 ProOppo A9 2020
Ekran Boyutu6.53 inç6.5 inç
Ekran Çözünürlüğü1080x2340 (FHD+) Piksel720x1600 (HD+) Piksel
Piksel Yoğunluğu395 PPI270 PPI
Batarya Kapasitesi4500 mAh5000 mAh
Arka Ana kamera64 MP48 MP
İkinci Arka Kamera8 MP8 MP
Üçüncü Arka Kamera 2 MP2 MP
Dördüncü Arka Kamera2 MP2 MP
Ön Kamera 20 MP16 MP
ChipsetMediaTek Helio G90TQualcomm Snapdragon 665
CPU Frekansı 2.05 GHz2.0 GHz
CPU Çekirdek8 8
RAM6 GB4 GB
NFCVarVar
KızılötesiVarYok
Radyo VarVar
Suya ve Toza karşı dayanıklılıkVarYok

Sonuç olarak baktığımızda Xiaomi Redmi Note 8 Pro ağır basmaktadır. Zaten tabloya baktığınızda kafanızda netleşecektir. Oppo A9 2020’de 5000 mAh’lık batarya dikkat çekiyor. Oppo A9 2020 tasarımı ve geçtiği testler ile sağlamlığının altını çiziyor. Hemen hemen iki telefon özellikleri aynı. Artık tamamen sizin zevkinize ve arasındaki 200 TL farkın önemi olup olmadığı size kalmaktadır. En güzeli iki telefonuda elinize alıp hangisinin sizin içini gıdıkladığına bakınız.

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