Xiaomi Redmi airdots kulaklık eşleştirme (tek kulaklıktan ses gelme sorunu)

Xiaomi kulaklık redmi airdots kulaklık eşleştirme sorunu yaşıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Bizde Xiaomi kulaklık eşleştirmede sorun yaşadık. Kulaklığı telefon ile eşleştirdiğimiz de tek kulaklıktan ses geliyordu. Bir türlü aynı anda sesi iki kulaklığa veremedik.

İnternette araştırma yaptık ve bu sorun ile karşılaşan oldukça fazla kişi olduğunu gördük. Bizde sitemize bu sorunun çözümünü yazarak karşılaşanlara yardımcı olmak istedik.

Redmi Airdots kulaklık eşleştirme

İlk olarak iki kulaklığı üzerinde bulunan tuşlara 6 saniye basılı tutun ve iki kulaklıkta kırmızı ışık yanınca basmayı bırakınız. Bu şekilde kulaklıkları tamamen kapatmış oluyoruz. Sıra geldi kulaklıkları sıfırlamaya. Yani Redmi Airdots kulaklarını fabrika ayarlarına döndüreceğiz.

Redmi Airdots sıfırlama

Bir önceki adımda kulakları tamamen kapatmıştık. Şimdi aynı anda iki kulaklığın üzerindeki tuşlara basıyoruz. 15 saniye civarı basılı tutup bekliyoruz. Kulaklar üzerinde bulunan ışıklar yanıp kapanacaktır. Siz en az 15 saniye basılı tutucaksınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra kulaklıkları kutusuna koyunuz ve kapağını kapatınız.

Gelelim en önemli ve dikkat etmemiz gerek işleme.

Kutuyu açtıktan sonra ilk olarak kutudan sağ tarafta bulunan kulaklığı çıkartın.

3 saniye bekledikten sonra kutudaki sol kulaklığı çıkartın. İlk sağ çıkacak sonra sol çıkacak. Bu adım çok önemlidir. Bu sayede sol kulaklığı sağ kulaklık ile eşleştiyoruz.

Son olarak akıllı telefonunuzda bluetooth’u açıp tarama yapınız. Redmi Airdots kulaklığını bulun ve sadece sonu R olan kısım ile eşleştiriniz. Örnek olarak aşağıda ekran resmi ekledik.

Yukarıdaki gibi sadece “Mi True Wirel…EBs Basic_R” ile eşleştirme yapınız.

Yukarıdaki adımları uyguladığımızda sorun ortada kalktı. Eğer sizde bu sorun devam ediyorsa bize yaptığınız adımları yorum yazarak gönderiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağız.