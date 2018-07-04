Xiaomi Mi Max 3 Pro beklenen teknik özellikleri

Xiaomi’nin akıllı telefon dünyasındaki etkisi oldukça fazladır. Uygun fiyat ver performansı bir arada sunan Xiaomi’nin yeni gelecek olan modeli Mi Max Pro 3 beklenen özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Resmi olarak açıklanmadı fakat internette en yüksek ihtimalle olabilecek teknik özelliklerini eklemek istedik.

İlk bakışta 6.9 inçlik oldukça dev bir ekran ile gelecek. Bu kadar büyük ekranı ise 5400 mAh’lık hızlı şarj özelliği olan bir batarya destekleyecek.

Xiaomi Mi Max 3 Pro beklenen kamera özellikleri 12 megapiksellik arka ana kamera ve 20 megapiksellik ikinci bir arka kamerası bekleniyor. Selfie kamerası ise 8 megapiksel olacaktır.

Performans olarak ise 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB’lık dahili depolama hafızası olabilir.

4.5G desteği ve parmak izi okuyucusu ile birlikte gelecek olan Xiaomi Mi Max 3 Pro’nun malesef başka belli olan teknik özellikleri bulunmamaktadır. Resmi olarak açıklandıktan sonra daha detaylı bir şekilde sizlere Xiaomi Mi Max 3 Pro özelliklerinden bahsedeceğiz.

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