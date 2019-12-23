Xiaomi gelen aramalar gözükmüyor!

Mail ile gelen bir soruyu sitemizden yayınlamak istedik.

Soru: Xiaomi Mi A2 Lite kullanıyorum. Telefonumda mevcut Android 9 sürümü bulunmaktadır. Birisi beni aradığında ana ekranda gelen çağrı gözükmüyor. Ekran karanlık ve sadece ses çalıyor. Gelen aramayı kabul etmek için mecburen güç tuşuna basıp, yukarından çentiği aşağı indirip açmam gerekiyor. Bu sorunu yaşayan benden başkası varsa ve çözüm bulduysa lütfen bize bildiriniz.

Gelen bu sorunun çözümünü maalesef bilmiyoruz. İnternetten araştırma yaptık ve bazı kullanıcılarında bu sorunu yaşadığını gördük. Kesin çözüm yöntemi yazanı görmedik ve bu yazımızı okuyup çözüm yöntemi bulan varsa yorum yazarak bize iletebilirse memnun oluruz.

Ek Bilgi: Xiaomi Mi A2 Lite’da fabrika ayarlarına döndüren kişilerde düzelme olmamış.

Ek Bilgi: Xaiomi Redmi Note 8 Pro modelinde bu yöntem işe yaramış. Telefon uygulamasına girip verileri temizleyin durdurmaya zorlaya tıklayınız. Devre dışı bırakıp tekrar aktif ediniz. Bir de uygulamayı diğer uygulamalar üzerinde göster seçeneği var onu kapatıp açın umarım düzelir arkadaşımda bu şekilde düzeldi.

Ek Bilgi: Ayarlar-uygulamalar-telefon-depolama alanını temizle seçeneği ile ön belleği temizleme işlemlerini yaptım.Cihaz içindeki tüm uygulamaları da aynı şekilde de önbellekleri temizledim. 1 gün sonra düzeldi.

Genel olarak bu soruna güncellemeden sonra yaşandığı yazıyor ama tam olarak hangi işlem yada güncellemeden olduğunu bilinmiyor.

Sizlerden gelen çözüm yöntemlerini yazı içerisine ekleme yapacağız.