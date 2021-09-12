Kategoriler
Bilim ve Teknoloji

Telefon arayan kişinin ismi çıkmıyor

Mailimize gelen bir soruyu sizlere iletmek istedik. Çünkü bu sorunun cevabını maalesef bulamadık. Belki yazımızı okuyan ziyaretçilerimizden bu sorunu çözebilen olmuştur.

Soru: Arkadaşlar telefonum Xiaomi Redmi Note 10 Pro modelidir. Arama geldiği zaman arayan kişinin ismi ortalama 5-6 saniye sonra görünmeye başlıyor. İlk arandığında aranan ismi maalesef çıkmıyor. Aranan ismi çıktığı zaman beyaz ekran çıkıyor ve sadece cevapla tuşu gözükmektedir. Bir uygulama açık ise o zaman yani telefonu aktif kullandığımda üst taraftan hemen aranan kişinin ismi çıkıyor. Ekran bekleme modun da çıkmıyor. Böyle sorun yaşayan varsa çözüm bulduysa lütfen yazsın.

[Toplam: 1   Ortalama: 4/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir