Telefon arayan kişinin ismi çıkmıyor

Mailimize gelen bir soruyu sizlere iletmek istedik. Çünkü bu sorunun cevabını maalesef bulamadık. Belki yazımızı okuyan ziyaretçilerimizden bu sorunu çözebilen olmuştur.

Soru: Arkadaşlar telefonum Xiaomi Redmi Note 10 Pro modelidir. Arama geldiği zaman arayan kişinin ismi ortalama 5-6 saniye sonra görünmeye başlıyor. İlk arandığında aranan ismi maalesef çıkmıyor. Aranan ismi çıktığı zaman beyaz ekran çıkıyor ve sadece cevapla tuşu gözükmektedir. Bir uygulama açık ise o zaman yani telefonu aktif kullandığımda üst taraftan hemen aranan kişinin ismi çıkıyor. Ekran bekleme modun da çıkmıyor. Böyle sorun yaşayan varsa çözüm bulduysa lütfen yazsın.