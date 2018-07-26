Xiaomi Mi A2 Lite fiyatı ve özellikleri

Xiaomi uygun fiyat ve performansı bir arada sunan modellerinin arasına yeni bir üyesini daha kattı. Geçtiğimiz günlerde İspanya’da düzenlenen global etkinlikte yeni modeller Mi A2 ve Mi A2 Lite modelleri tanıtıldı. Mi A2 ve Mi A2 Lite modelleri Android One programı kapsamında olacağı için ilk Android güncellemeleri hemen alacaktır.

Performans konusunda başarı olan Mi A2 Lite özelliklerine kısaca bakalım.

Bu modelide 5.84 inçlik IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran 432 PPI Piksel yoğunluğuna sahip ve %79.53 ekran/gövde oranı bulunmaktadır.

Bu akıllı telefonu 4000 mAh’lık bir batarya güç vermektedir. Mi A2 modeline göre daha fazla güç kapasitesine sahip olması en güzel farkı diyebiliriz. Bu modelde de maalesef değiştirebilir batarya bulunmuyor.

Kamera donanımı olarak 12 MP arka ve 5 MP ikinci arka kamera olmak üzere iki adet başarılı kamerası bulunuyor. Ön kamera çözünürlüğü ise 5 MP‘dir

Performansını 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 chipsetinden almaktadır. 3 GB RAM ile ile akıcı bir kullanım hedeflemektedir.

Xiaomi Mi A2 modelinde microSD kart desteği bulunmuyordu. Fakat Mi A2 Lite modelinde hafıza kartı desteği bulunmaktadır. 32 GB’lık dahili hafızasını 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

4.5G, kızılötesi ve parmak izi okuyucusu ile birlikte yurt dışında 1000 TL civarında satılacaktır. 4 GB RAM’li üretilecek olan modeli ise 1300 TL civarlarında satılacaktır. Xiaomi Mi A2 Lite modeli Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Xiaomi Mi A2 Lite modeli ülkemize büyük ihtimal ile 3 GB RAM’li olan modeli gelebilir ve 1700 TL civarlarında olabileceğini düşünüyoruz.

Tasarım - 4/10 4/10

Batarya - 5/10 5/10

Performans - 4/10 4/10

Kamera - 3/10 3/10 4.0/10

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