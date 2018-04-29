Xiaomi Mi 6X teknik özellikleri

Xiaomi Mi 6X resmi olarak tanıtıldı. Bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir netlik bulunmamaktadır.

Biz yinede kısaca Xiaomi Mi 6X teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. İlk olarak oldukça büyük bir ekranı olduğunu belirtelim. 5.99 inçlik IPC LCD ekranı ile oldukça net görüntüler sunuyor. Ekran/gövde oranı ise yüzde 77.38’dir. Batarya kapasitesi ise 3100 mAh’dır. Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada yüzde 50 doluluk oranına ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Mi 6X kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 12 megapiksellik bir arka kamera ve 20 megapiksellik ikinci bir arka kamera bulunuyor. Ön kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğe sahiptir.

Xiaomi Mi 6X performans konusunda da iddialı geliyor. 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 yongaseti bulunuyor. 4 GB RAM ile oldukça hızlı ve akıcı bir kullanım hedeflemektedir. 64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD kart ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz. Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği ile göz dolduran Xiaomi Mi 6X, Türkiye’ye geldiğinde uygun fiyatlı olursa oldukça ilgi görecek gibi duruyor.

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