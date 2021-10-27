Xiaomi Mi 11T Pro ön siparişe 3 hediye cihaz geliyor

Xiaomi Mi 11T Pro modeli Eylül ayında tanıtılmıştı. Üst segment özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Xiaomi Mi 11T Pro Türkiye satış fiyatı belli olmamıştı. Xiaomi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Xiaomi Mi 11T Pro Türkiye satış fiyatının 8.999 TL olduğunu açıkladı.

Ayrıca resmi internet sitelerinden yapılan açıklamada 28 Ekim – 9 Kasım 2021 tarihleri arasında ön sipariş verenlere güzel hediyeler vereceğini duyurdu. Xiaomi Mi 11T Pro ön sipariş ettiğiniz zaman aşağıdaki hediyeleri alıyorsunuz.

Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik

10000 mAh’lık Redmi Power Bank

Mi True Wireless Earphones 2 basic

Yukarıdaki ürünler 800 TL civarıdır. Bu modeli almayı düşündüğünüz zaman gerçekten bu kampanyayı başarılı buluyoruz.

Kampanya 28 Ekim 2021 günü Türkiye saati ile saat 0:00’da başlıyor ve 9 Kasım 2021 günü saat 23:59’da sona eriyor.