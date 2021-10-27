Xiaomi Mi 11T Pro ekran koruyucu ve kılıf modelleri bulamadık

Xiaomi’nin en güçlü telefonlarından olan Xiaomi Mi 11T Pro eylül ayında tanıtılmıştı. Türkiye satış fiyatını herkes merak ederken Xaomi resmi internet sitesinde 8.999 TL olarak açıkladı. 28 Ekim – 9 Kasım 2021 tarihleri arasında ön sipariş verenlere Xiaomi güzel hediyeler dağıtacağını açıklamıştı.

Mi 11T Pro ön sipariş ile kazanacağınız hediyeleri öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu modelde ekran teknolojisi olarak 6.67 inçlik AMOLED ekran tercih edildi.

Üst segment ve pahalı bir telefon olduğu için kılıfsız kullanmak cesaret ister. Normal şartlarda yeni bir telefon çıktığı zaman kılıf modelleri çıkardı.

Fakat Google’da ufak bir araştırma yaptığımızda Xiaomi Mi 11T Pro kılıf modelleri yada Mi 11T Pro ekran koruyucu çeşitleri göremedik. Yabancı birkaç site ilanları koymuş. Büyük ihtimal birkaç haftaya kalmaz E-Ticaret sitelerinde ilanlar yayınlanmaya başlar.

Kılıfsız belki bir süre kullanılabilir fakat ekran koruyucu olmadan kullanmak büyük risk içeriyor. Çünkü AMOLED ekran değişimleri 2000-3000 TL aralığında değişiyor. Tam boyutlarda Xiaomi Mi 11T Pro ekran koruyucuları çıkasıya kadar telefonculardan ebat uygunluğuna göre bir ekran koruyucu ile idare etmekte fayda var.