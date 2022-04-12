Xiaomi Mi 11T: Netflix izlerken renklerin solması sorunu

Sitemizi takip edenler geçtiğimiz aylarda Xiaomi Mi 11T kullanmaya başladığımızı bilmektedir. Elimizden geldiği kadar kullanım tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bu sefer sizlere bir sorunu aktarmak istiyoruz. Maalesef neler yaptıysak bu sorunu çözemedik.

Netflix’te video izlerken bazı filmlerde renkler otomatik olarak solmaktadır. Örnek vermek gerekirse filmi izlerken ses kısma tuşuna bastığımız anda geçici olarak renkler normale dönüyor. Daha sonra tekrardan renk solması başlıyor.

Yeşil renk soluk gözükmektedir. En üstte normal renkler gözüküyor.

Örnek olarak yukarıdaki ekran görüntüsünü ekledik. Bütün renkler soluk gözükmektedir. Kırmızı renkler turuncu renk olarak gözüktüğü zaman daha sinir bozucu olmaktadır.

Renk ayarlarından her türlü yöntemi denedik olmadı. Telefonu 3 kere fabrika ayarlarına döndürdük fakat olmadı.

Eğer bu sorunu yaşayan varsa ve çözüm yöntemini bize iletirse hediye olarak bir yemek ısmarlamak istiyoruz.