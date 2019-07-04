Xiaomi mesajları şifreleme

Akıllı telefonlarda kişisel güvenlik her şeyden önemlidir. Özellikle kullanıcılar kalabalık bir ortamda yaşıyorsa telefonlarındaki mesajların başkaları tarafından okunmamasını istemektedir.

İşte bu durumda Xiaomi oldukça güzel bir özelik bize sunuyor. Bildiğiniz üzere Xiaomi MUIU arayüzü kullanmaktadır. Bu arayüzde bütün uygulamalara şifre koyabiliyorsunuz.

Telefondan “Ayarlar” bölümüne girdiğiniz zaman sayfanın en alttan ikinci sırada “Uygulama kilidi” menüsünü göreceksiniz.

Bu menüye girdiğinizde eğer daha önceden ayarlanmış bir desen kilidi yada parmak izi okuyucunuz varsa size girmenizi söyleyecektir. Giriş yaptıktan sonra karşınıza şifreleyebileceğiniz uygulamalar ve dosyaların listesini göreceksiniz. Buradan “mesajlar” bölümünü bulduktan sonra butonu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Artık mesajlar bölümüne girerken telefon sizden şifre isteyecektir.