Xiaomi kılıf kapağını kapattığımda telefon kilitlenmiyor

Akıllı telefonları korumak için en çok tercih edilen kılıf modeli olarak kapaklı kılıf kullanılmaktadır.

Bu kılıfın kolaylıkları oldukça fazladır. Kılıfın kapağını kapattıktan sonra telefon otomatik olarak tuş kilidine giriyor. Aynı şekilde kapağı açtıktan sonrada telefon tuş kilidi açılmaktadır.

Eğer kapaklı kılıf kullanıyorsanız ve kılıf kapağını açıp kapattığınızda telefon tepki vermiyorsa aşağıdaki adımları takip ediniz. Tabi bu anlatım Xiaomi Pocophone F1 modeline göre yapılmıştır.

İlk olarak “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

Daha sonra “Kilit Ekranı” kategorisine geçiş yapınız.

Son olarak “Akıllı kılıf modu” özelliğini aktif etmeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi menü çıkacaktır.

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