Xiaomi için iPhone İOS 14.9 global teması

Xiaomi modellerinde MIUI arayüzü kullanılmaktadır. Kullanıcıları memnun eden bu arayüz sayesinde yüzlerce tema değiştirme şansınız bulunmaktadır. Bizde uzun yıllardır Xiaomi kullanıyoruz ve uzun bir aradan sonra temayı değiştirmek istedik.

Hangi temayı kullanayım derken bir tane iPhone teması çok hoşumuza gitti. Normalde birçok İOS teması var ama çoğu sağlıklı çalışmıyordu. Bir sefer daha fırsat vermek istedik ve bu seferki temadan çok memnun kaldık. İlk olarak Xiaomi için İOS tema resimlerini eklemek istedik.

Yüklediğinizde aynı bu şekilde simgeler gözükmektedir. Telefon ayarlarından simge büyültmeyi daha fazla yaparsanız direk İOS kullanıyor hissi veriyor.

Bakınız: Xiaomi simge boyutu artırma

Biz simge boyutunu yüzde 60 seviyesine getirdik ve çok tatlı bir iPhone İOS teması olmuş oluyor.

Tuş takımı ise gerçekten yeni bir telefon kullanıyormuş hissi yaratıyor. Genel olarak sizlere ekran görüntüsü eklemeye devam ediyoruz.

Kilit ekranındayken şarja taktığımızda bu şekilde bir ekran bekliyor. Şarj olurken şarj oranınızı ekran görüntüsündeki gibi göstermektedir.

Peki temayı nasıl indirebilirsiniz?

Telefondan “temalar” bölümüne giriş yapınız.

Üst tarafta bulunan Arama bölümüne “İOS 14.9 Global” yazıp enter tuşuna basınız.

Direk olarak zaten tema ilk sırada çıkacaktır. Yüklemeniz yeterli olacaktır. Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.