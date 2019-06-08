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Xiaomi ikon (simge) büyütme ve küçültme

tarafından 8 Haziran 2019 Tarihinde eklendi

Xiaomi Pocophone F1 kullandığımızı daha önceki yazılarımızı okumuşsanız farketmişsinizdir. Bu sefer sizlere Xiaomi’de ikon büyütme ve küçültme konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Uzun süreli kullanımlarda telefonlar kullanıcıyı sıkmakta ve değişiklik her zaman iyi gelmektedir. Uygulama ve oyun ikonlarının boyutlarını değiştirmek sizi mutlu edebilir.

İlk olarak menüyü açıp “Ayarlar” bölümüne girmeniz gerekmektedir. Bunun için resim eklemene ne gerek var diyorsanız yazıyı okuyanların canı sıkılmaması için eklediğimizi not düşmek istiyoruz.

Daha sonra sayfayı aşağıya doğru kaydırın. Menülerden “Ana ekran-Son kullanılanlar” kategorisini göreceksiniz. Bu kısma geçiş yapınız.

Yukarıdaki fotoğraftaki “Düzeni Özelleştir” menüsüne tıklayınız. Buraya tıkladığınızda aşağıdaki resimdeki gibi menü açılacaktır. Burada istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Gözünüze hangisi hoş geliyorsa tercih edebilirsiniz.

Sormak istediğiniz başka soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı oluruz.

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