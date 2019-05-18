Xiaomi Güç tuşu aramayı sonlandırma özelliği

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Akıllı telefonlarda çok tercih edilen bir özellikten bahsetmek istiyoruz.

Güç düğmesi ile çağrı sonlandırmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Xiaomi’nin arayüz işletim sistemi oldukça detaylıdır. Normal olarak aradığınız bir özelliği açmak için menüyü karıştırmanız gerekmektedir.

İlk olarak “Ayarlar” bölümüne giriyoruz.

Daha sonra “Ek Ayarlar” kategorisine geçiş yapıyoruz.

Açılan ekranda “Erişebilirlik” butonuna tıklayınız.

Son olarak en aşağıda “Güç düğmesi çağrıyı sonlandır” butonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Not: Aradığınız menüyü rahatça bulmak istiyorsanız Ayarlar bölümüne girdiğinizde ne üst bölümde arama çubuğunu göreceksiniz. Buradan arama yaparak aradığını yeri daha rahat bulabilirsiniz.