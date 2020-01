Windows Media Player 12 Sürümünü Windows 10’a Yüklemek

Kimi kullanıcılar Media Player’ı tercih etmese de, pek çok kullanıcı için vazgeçilmez bir ortam oynatıcısı olan Windows Media Player, geçmişten günümüze tüm Windows sürümlerinde otomatik yüklü olarak gelmiştir. Ancak ne yazık ki Windows 10’un bazı sürümlerinde mevcut değildir, yani yüklü gelmez. Tabi ki yine de Media Player’ı Windows 10 sürümlerine yüklemek için bazı adımlar mevcuttur.

Windows 10, N ve NK sürümlerine Media Player’ı Nasıl Yüklerim?

İlk olarak Windows işletim sisteminin kaç bitlik versiyonunu kullandığını öğrenmemiz gerek. İşletim sisteminizin 32 mi veya 64 bit mi olduğunu öğrenmek istiyorsanız, Başlat tuşuna tıkladıktan sonra çalıştır yazın ve Enter’a basın.

Çıkan ekrana Çalıştır yazarak kutucuğa dxdiag komutunu girin ve tamama tıklayın. Bu komutu girdikten sonra önünüze bir pencere gelecek, bu pencereden Directx Tanı Aracı üzerine gelerek işletim sisteminizin kaç bit olduğunu öğrenebilirsiniz. Eğer bu yöntem size karışık geldiyse, masaüstünde bulunan Bilgisayarım ikonuna sağ tıklayarak Özellikler seçeneğini seçin. Açılan pencere de işletim sisteminizin kaç bit olduğunu görebilirsiniz.

Bu işlemlerin ardından, Google’a “Media Feature Pack for N and KN versions of Windows 10” yazın ve çıkan ilk web sitesine girin. Aşağıya inerek Select Language kısmından English’i seçin ve Download butonuna tıklayın. Çıkan ekranda işletim sisteminiz kaç bit ise o seçeneği işaretleyin ve Next yazan yere tıklayarak indirme işlemini başlatın. Dosyanız indikten sonra, çift tıklayarak kurulumu tamamlayın. Kurulumunuz tamamlanınca Windows Media Player’a erişebileceksiniz.

Windows 10, Home ve Pro sürümlerine Media Player Yüklemek

Home ve Pro sürümlerinde ise Windows Media Player’ı yüklemek oldukça basit. Microsoft, Home ve Pro sürümleri için kullanıcıların isteğine bağlı seçenek sunmuş. Bu seçeneği etkinleştirmek için; Klavyenizdeki Windows tuşu ve I harfine basın veya Başlat menüsüne Ayarlar yazarak tıklayın.

Önünüze gelen Ayarlar penceresinin üst kısmındaki arama kısmına “İsteğe Bağlı Özellikleri Yönet” yazın. Hemen sonra “Özellik Ekle” yazan kısma tıklayın. Kurulum, Windows tarafından otomatik olarak başlayacaktır. Kurulumun bitmesinin ardından Home ve Pro sürümelerinde de Windows Media Player’a rahatça erişebilirsiniz.