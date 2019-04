Windows 10’da varsayılan dil değiştirme

Günümüzde her bilgisayar ve internet kullanıcısının kullanmakta olduğu Windows 10 dili bilindiği gibi İngilizcedir.

Türkiye’de ki kullanıcıların büyük çoğunluğu ise Windows 10 programını kendi dillerinde kullanmak istiyorlar. Fakat birçoğu Windows 10’da varsayılan dil nasıl değiştirilir bilgi sahibi değil. Bu yazımızda ayrıntılarıyla beraber Windows 10’da varsayılan dil nasıl değiştirilir onu anlatacağız.

Windows 10’da Varsayılan Dil Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle bilgisayarınızı açmalısınız. Daha sonra ise en sol altta bulunan başlat butonuna tıklayın. Başlat açıldıktan sonra ise sol tarafta altta bulunan ikinci buton olan settings butonuna tıklayın. Başlat butonuna tıkladıktan sonra ise karşınıza settings sayfası açılacaktır. Açılan sayfada Time & Language yazan butona tıklayın.

Yeni açılan sayfada ise sol yan tarafta Region & Language yazan bir buton bulunmaktadır. Bu butona tıklayın. Ardından yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfada Language seçeneğinin bulunduğu butona tıklayın. Butona tıkladığınızda karşınıza birçok dilin bulunduğu bir seçenek listesi çıkacaktır. Liste alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Gelen listeden T harfinin olduğu sıraya inip Türkçe seçeneğini arayın. Türkçe seçeneğini bulduktan sonra tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın veya yeniden oturum açın. Windows 10 varsayılan dili artık Türkçe olarak kullanımınıza hazır bulunuyor.

Türkçe Dili Listede Bulunmuyorsa Ne yapmalıyız?

Eğer Türkçe seçeneği açtığınız listede bulunmuyorsa Add Language seçeneğine tıklayın ve yeni açılan dil paketlerinin sıralandığı listeden Türkçe dil paketi seçeneğini seçin ve yüklenmesini bekleyin. Yüklenme işlemi tamamlandıktan sonra ise Türkçe dil seçeneğinin altında karşınıza Set As Default seçeneği çıkacaktır. Set As Default seçeneğine tıklayın. Bazı bilgisayarlar da ise Set As Default seçeneği bulunmayabiliyor ve değişiklik gösterebiliyor. Eğer Set As Default seçeneği bilgisayarınızda bulunmuyorsa Set As Primary seçeneğine tıklayın.

İşlemleri Tamamladıktan Sonra

Bütün işlemleri tamamladıktan sonra ise geriye tek yapmanız gereken bir şey kalıyor. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız veya yeniden oturum açmanız gerekiyor. Bütün bu işlemleri tamamladıktan sonra Windows 10 Türkçe olarak kullanımınıza hazır bulunuyor.