Windows 10 kayıtlı Wifi Şifresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Windows 10 kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu wifi şifrelerini girmelerinin ardından, şifreyi sonrasında unutmaktadırlar. Haliyle şifrenin tekrar öğrenilmesi gerekmekte ve bu durum ağ ayarlarını sıfırlamaya kadar gidebilmektedir. Aslında hiç bu tür uğraşlara girmeden Windows 10 wifi şifresi öğrenmenin basit bir yolu vardır.

Peki, Windows 10 wifi şifresi öğrenme nasıl yapılır? Bu işin en kolay yolu nedir?

Windows 10 Wi-fi Şifresi Öğrenme

Windows 10 wifi şifresi öğrenme çok kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulabilecek bir işlemdir. Windows 10 bilgisayarınızın wifi şifresini öğrenmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

Bilgisayarınızın başlat bölümüne girin. Arama kısmına “ çalıştır ” yazın ve karşınıza çıkan programı çalıştırın.

” yazın ve karşınıza çıkan programı çalıştırın. Çalıştır programının içerisine ise sadece “ cmd ” yazın. Ardından çalıştırın.

” yazın. Ardından çalıştırın. Komut satırı ekranı karşınıza gelecektir ve simsiyah bir ekran üstünde anlamadığınız yazılar karşınıza çıkabilir. Bu tür detaylara takılmayın.

Direkt olarak karşınıza çıkan ekrana “netsh wlan show profiles” yazın ve enter tuşu ile işleme devam edin.

Bu adımları uygulamanızın ardından bilgisayarınızda kayıtlı olan wifi ağları ve bunların şifreleri alt kısımda sıralanacaktır. Windows 10 wifi şifresi öğrenme işlemi sadece 2 dakikanızı alacak olan basit bir işlemdir.