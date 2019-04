Wiky Watch 3 akıllı çocuk saati flaş ışığı açma ve kapatma

Wiky Watch 3 akıllı çocuk saati teknik özellikleri ile çok beğenilmektedir.

Normal saatlere göre kamera ve flaş ışığı özelliği ile farklılık yaratmaktadır. Bu yazımızda size Wiky Watch 3 flaş ışığı açıp kapatma konusunda bilgi vermek istedik. Birçok kişi bu akıllı çocuk saatini kullanıyor fakat bu özelliğinin olduğunu bilmiyor diyebiliriz.

Flaş ışığını açmak için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz

1-) SOS tuşuna 2 kere kısa kısa bastığınızda flaş ışığı açılacaktır. Flaş ışığını tekrar kapatmak için ise SOS tuşuna bir kere kısa basmanız yeterli olacaktır.

2-) Diğer özellik ise An ekranda parmağınızı ekran üzerinde kaydırarak araçları bulunuz. Bu kategoriden feneri bulduğunuzda On ve Off seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Genel olarak birinci tercih daha kolay olduğu için tercih edilmektedir.

Not: Wiky Watch 3 cihazını kullanıp farklı özelliklerini bize iletebilirseniz çok memnun oluruz.