WhatsApp Web Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Her şeyin hızla olup bittiği ve iletişimin had safhada yaşandığı bu çağın en büyük haberleşme kaynaklarından biri şüphesiz WhatsApp uygulamasıdır.

Bu nedenle ortalama bir insanın yaşamakta olduğu bir günün neredeyse yarısı bu uygulamayı etkin kullanmakla geçmektedir. İnsanların zamanlarının büyük bir çoğunluğu da bilgisayar başında geçtiğinden, Whatsapp uygulaması geliştiricileri bu uygulamayı bilgisayarlarımıza da uyarlamış ve böylelikle ortaya Whatsapp Web uygulaması çıkmıştır.

Whatsapp Web Uygulaması Nedir?

Whatsapp Web bir bilgisayar uygulamasıdır. Tıpkı akıllı telefonlarımızda olduğu gibi, bu uygulamada da iletişim en önemli unsurdur. Bilgisayar başında uzun süre vakit geçiren kişilerin sosyal hayattan kopmalarının önüne geçilmesi amaçlanmış, bireyler arası haberleşmenin üst düzeyde tutulması hedeflenmiştir.

WhatsApp Web Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Bilgisayarınızdan açacağınız herhangi bir internet tarayıcısının Whatsapp Web araması yapıldığında Whatsapp Web uygulaması sayfasına ulaşılacaktır. Bu sayfada bir kare kod yer aldığını göreceksiniz. Bunun ardından akıllı telefonunuzdan Whatsapp uygulamasını açın. Burada “seçenekler” kısmına girin ve “Whatsapp Web” seçeneğini seçin. Telefonunuzun kamerası etkinleşecektir.

Bilgisayarınızın ekranında açık olan kare kodu telefon kameranıza okutun. Bu şekilde Whatsapp Web kullanımınız başlayacaktır. Burada mouse yardımı ile ister yeni konuşma başlatabilir, isterseniz de mevcut sohbetleriniz arasında geçiş yapabilirsiniz. İletişime geçmek istediğiniz kişilere bilgisayar klavyeniz aracılığı ile iletiler gönderebilirsiniz.

Whatsapp Web Uygulaması Ne İşe Yarar?

Bu uygulaması bizlere şu imkanları sağlamaktadır;

İstediğimiz kişi ile anlık yazışmalar yapmak

Ses kayıtları göndermek

Beğendiğimiz fotoğraf ve şarkıları paylaşmak

Acil durumlarda gerekli belge ve dijital materyalleri yollamak

Bunların yanında Whatsapp uygulaması yazışmalarımızı renklendirmek, duygularımızı daha iyi ifade edebilmek adına bize binlerce emoji ve çıkartma seçeneği de sunar.

Buradan da anlayabileceğiniz gibi Whatsapp Web uygulaması akıllı telefonlarımızda yer alan ve vazgeçilmez bir parçamız haline gelen Whatsapp uygulamasının bilgisayar ortamında da hizmetimize sunulmuş halidir.

Görüldüğü üzere, hızın her alanda gerektiği ve insanların iletişim kurma gereksiniminin had safhada olduğu günümüzde Whatsapp Web uygulamasının önemi ve hayatımıza katkıları ortadadır.