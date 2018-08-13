WhatsApp profil fotoğrafıma kimler bakmış merak ediyor musunuz?

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WhatsApp profil fotoğraflarıma kim baktı diye araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

E-Mail adresimize son zamanlarda WhatsApp Profil fotoğrafıma kimler bakmış uygulamaların çalışıp çalışmadığı konusunda destek soruları gelmektedir. Aslında bu tarz soruların cevabını birçok kişi biliyordur fakat biz yinede sizlere bilgi vermek istiyoruz. İlk olarak şunu belirtelimki resmi WhatsApp uygulamasının profil fotoğraflarınıza kimlerin baktığını gösteren bir destek hizmeti bulunmuyor.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların uygulama ve oyun indirme sayfası olan Google Play Store’da WhatsApp profilime kim baktı adı altında birçok uygulama bulunmaktadır. Play Store sayfasına konan her uygulama yada oyun yüzde 100 güvenli diye bir sonuç yoktur. Maalesef birçok kişi Play Store sayfasını dolandırmak yada telefonunuzdaki bilgileri ele geçirmek için oyun yada uygulamalar yapmaktadır.

Teknoscrool olarak bizde bu uygulamalarda birkaç tanesini denedik. Tabi tahmin ettiğiniz gibi sonuç başarısız. Aynı anda yanımdaki arkadaşımda yükledi ve biz onun profil fotoğrafına baktık ve uygulama hiçbir şekilde göstermedi. Zaten çalışmayacağını tahmin ediyorduk fakat biz yinede denemek istedik. Bunun gibi birkaç uygulamayıda denedik ve sonuçlar aynı. Bizi üzen taraf ise maalesef bu uygulamaları telefonuna yükleyip acaba ücretli versiyonuna geçsem gösterir mi diye para yatıranları gördük.

Daha sonra WhatsApp Profil fotosuna bakanları gösteren bir WhatsApp sürümünü denedik. Tabi bu WhatsApp sürümü modifiye edilmiş diyebiliriz. Yada WhatsApp’ın birebir uygulaması da olabilir. Zaten Google Play Store’da bulunmuyor. APK dosyasını internetten indirdik. Çok sağlıklı sonuçlar vermesede 10 denememizde sadece 1 tane doğru sonuç verdi. Önceki yüklediğimiz uygulamada kafasına göre profil fotoğrafınıza baktı diye uyarı vermişti. Belki de son yüklediğimizde böyle birşey yaptı ve şans eseri bakıldığını zannetmiş olabiliriz.

Gelelim asıl önemli olan noktaya. WhatsApp’ın size bu şekilde bir hizmeti yokken başka bir yerlerden indireceğiniz WhatsApp uygulaması yada profil fotoğraflarına bakanları görmek için indirin diye karşınıza çıkan Play Store uygulamalarını indirmeyiniz. Telefonunuzda bulunan verileri almalara için izin vermiş olabilirsiniz.

Bir uygulama indirmeden önce kesinlikle yorumları okuyunuz. Yorumlarda birden çok kişi aynı şekilde görüş iletiyorsa o uygulamada sıkıntı var demektir.