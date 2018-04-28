WhatsApp’ta kişileri online takip etme konusunda ufak bir bilgilendirme yapmak istedik.

WhatsApp dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Hatta whatsApp’dan sonra kişiler arasında GSM operatörlerinin SMS’lerini kullanmaz olduk. WhatsApp bu kadar popüler olunca birçok kişi WhatsApp’ta istedikleri kişiyi takip etmek istiyor. WhatsApp‘ta Bir Kişinin Çevrimiçi olma durumunu Takip etmek, Ne zaman WhatsApp’a girdi, ne kadar online kaldı gibi detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. WhatsApp kişi takip etme için 3.parti birkaç uygulama bulunmaktadır. Bu WhatsApp kişiyi takip etmek için en popüler 2 uygulamayı inceledik. İlk 24 saat kullanımdan sonra sizden ücret isteyerek Pro versiyonunuza geçiş sağlamanızı talep ediyor.

WhatsApp kişiyi takip etme uygulamaları neden çalışmıyor?

Bu tarz uygulamaları Google Play Store’daki sayfalarında yorumlara baktığımızda parayla alanların sayısının baya olduğunu görüyoruz. Fakat gel gelelim şimdi hepsi şikayetçi olmaya başladı. Neden derseniz bu uygulamayı yapan şirketlerin WhatsApp ile hiçbir şekilde resmi bağları bulunmuyor. WhatsApp ufak bir güncelleme yada kendince bir güvenlik güncellemesi yaptığı anda bu uygulamalar çalışmamaktadır.

Teknoscrool.com olarak bizim size önerimiz kesinlikle WhatsApp kişiyi takip etme uygulamalarını para ile satın almayınız. Bu uygulamalar uzun soluklu olmamaktadır. Paranız boşa gitmesin. Ayrıca bu uygulamaları yüklediğinizde telefonunuzdaki her türlü bilgiye ulaşılması için izinler veriyorsunuz. Başkasını takip edeyim derken kendinizin güvenliğini tehlikeye atmayın.

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