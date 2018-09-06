Vestel Venüs V6 yorumları, özellikleri ve fiyatı

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Bu yazımızda sizlere Vestel Venus V6 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Venüs V6 modeli uygun fiyat ve performansı ile incelenmesi gereken bir modeldir.

Vestel Venus V6 ekran özellikleri: 5.7 inçlik oldukça dev bir ekran bulunmaktadır. 720×1440 (HD+) Pixel çözünürlüğünde 282 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı % 74.39’dur. Bu telefonu 3366 mAh’lık Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği bulunmaktadır.

Vestel Venus V6 kamera özellikleri: 13 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. 5 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamerasıda yer almaktadır. Bu ikinci arka kamera derinlik algısı özelliğini katmaktadır. 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunmaktadır. Arka ve ön kamera ile 1080p video kayıt yapabilirsiniz. Video kaydını 30 fps değerinde çekebilirsiniz.

Vestel Venus V6 performansı: Bu modelde 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 yonga seti bulunmaktadır. 3 GB RAM ile akıcı bir kullanım hedeflemektedir. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Vestel Venus V6 hafıza kartı takılıyor mu diye soruyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.

Vestel Venus V6 diğer özellikleri: 4.5G olarak CAT 7 bulunmaktadır. Yani saniyede 30 Mbps indirme hızını görebilirsiniz. Ayrıca bu model de radyo olduğunu hatırlatalım. Android 8.0 Oreo sürümü ile yüklü gelen bu modelin Android 9.0 Pie sürümünü alıp almayacağı konusunda ise herhangi bir netlik bulunmamaktadır.

Vestel Venus V6 1649 TL’den satılmaktadır.