Üç arka kameralı Samsung Galaxy A7 (2018) özellikleri

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Samsung, fotoğraf çekmeyi sevenler için harika bir haber açıkladı. Şirketin ürettiği ilk üç arka kamaeralı Galaxy A7 (2018) resmi olarak tanıtıldı. Bu cihazın en dikkat çeken özelliği tahmin ettiğiniz gibi harika bir arka ve ön kamera performansıdır.

Güney Koreli teknoloji lideri Samsung, ürettiği seriler arasında en popüler olan A serisinin en yeni modelini tanıttı. Galaxy A7 (2018) modeli şık tasarımı ve performanslı donanımı ile rakiplerine meydan okudu.

Samsung bu modeli üretirken ön planda olarak kamera donanımını gösteriyor.

Galaxy A7 (2018) arka ana kamerası 24 MP çözünürlüğe sahip ve F1.7 diyafram açıklığına sahiptir. İkinci arka kamera ise 5 MP çözünürlüğünde ve F2.2 diyafram açıklığındadır. Üçüncü arka kamera ise 8 MP çözünürlüğünde ve F2.4 diyaframlı ultra geniş açılı 120 derecelik bir görüş açısına ulaştırmaktadır. İnsan gözünün gördüğü tüm kareyi telefona sığdırmaktadır. Ayrıca Samsung, bu telefon için yaptığı açıklamada en düşük ışık ve parlaklık durumlarında bile en net fotoğraflar çekebileceğiniz duyurmuştur.

Özçekim kamerası ise 24 MP çözünürlüğündedir.

Samsung Galaxy A7 (2018) başlıca teknik özellikleri

6.0 inçlik oldukça büyük ekranı ve Super AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır. 2.2 GHz hızında çalışan 4 GB RAM’li oldukça performanslı bir chipset bulunuyor. 4GB RAM, 64 GB/128 GB depolama / 6 GB RAM, 128 GB depolama seçeneği olan modelleri üretilecektir. Kamera özelliklerinden bahsettiğimiz için tekrardan yazmak istemedik. 3300 mAH’lık güçlü bataryası, Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile gelecek ve ilk fırsatta Android 9.0 Pie sürümüne geçecektir. Galaxy A7 (2018) hafıza kartı takılıyor mu diye soranlar olursa bu sorunun cevabı 512 GB’a kadar hafıza kartı takabilirsiniz.

Samsung, Galaxy A7 (2018) modeli için özel bir lansman düzenlemedi. Sadece resmi internet sitelerinde açıkladığı için hangi ülkelerde ve hangi fiyat ile satılacağı konusunda maalesef net bir bilgi bulunmuyor.