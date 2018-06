Twitter’da Farklı Yazı Tipi Nasıl Kullanılır?

Herkes Twitter’ın, en çok tercih edilen sosyal ağlardan biri olduğunu bilir. 2006 yılında hayatımıza giren Twitter, 4 yılda en çok tıklanan sitelerden biri oldu.

Twitter net kazanç olarak 2010 yılında 150 milyon doları aştı. Her site 4 yıl içinde bu başarıyı gösteremez.2017 yılında açıklanan rakamlara göre, Twitter aylık aktif kullanıcı sayısı 328 milyon aşmıştır. Twitter kullanıcılara font düzenleme için pek çok seçenek sunmaz. Ancak, farklı yazı tipleri yazmak mümkündür. Bu sitenin ve bağlantılı sayfaların içeriği, derginin yazılı izni olmadan, kısmen veya tamamen kullanılamaz, çoğaltılamaz veya değiştirilemez.

Twitter, Bir Mikro-Bloglama Tarzı Sosyal Medya Sitesi

Twitter, bir mikro-bloglama tarzı sosyal medya sitesi, basitliğe ödün vermez. Yazdıklarını değiştirmek için sana fazla seçenek vermez. Ama yazdıklarınızı renklendirmek ve şekillendirmek mümkün. Bu makalede kısaca başka bir yazı tipi Twitter mesajları paylaşmaktan bahsedeceğiz.

Bugün, neredeyse her marka, her politikacı, her ünlü, başkanlar, politikacılar Twitter hesapları var. Twitter tarafından başlatılan mavi kene işareti resmi bir hesap anlamına gelir ve Twitter ile bağlantı kurularak alınır. Tabii ki, her uygulama verilmeyen mavi çay, Twitter yetkililerinin ihtiyaçları karşılandığında verilir. Twitter aynı zamanda bir reklam aracı olarak da kullanılır, anlık bilgi, duyuru, haber, kurumsal bilgi ve kampanyalar.

Twitter, hayatımıza diğer sosyal platformlardan farklı bir platform olarak girdi, belirli bir yazı tipi ile belirli bir sayıda kelime, monoton, basit ve sıradan yazılar paylaşıldı ve şu anda milyonlarca kullanıcıyla en çok kullanılan sosyal platformlardan biri. Twitter, 140 karakterli sınırlı bir makalede hayatımıza giren son zamanlarda bu sınırı 280 olarak ilan etti.

Biz Twitter yazı tipi standart ve değişmez olduğunu biliyoruz. Haziran 2014’te Helvetica Neue Twitter post’unu Gotham fontu olarak değiştirdi. Ama sonra Twitter Helvetica Neue yanıt yazı tipi yeniden döndü.

Twitter Üzerinde Yazı Tipi Değiştirmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Twitter basitliği ödün vermeyen bir site. Yazı tipini değiştirmek zordur. Ama yazı tipini değiştirmek için birçok site vardır. Bu filmi ilk kez seyrettim. Yazı tipini değiştirmek için bunu yapmak gerekir:

1) Yazmak istediğiniz yazıyı aşağıda vereceğim siteye yapıştırın

2) http://qaz-hayır, hayır.wtf/u/dönüştürmek.cgi mi?text = deneme

3) Siteye kopyalandıktan sonra göster’i tıklatın.

Site aşağıdaki makaleleri çeşitli sağlayacaktır. İstediğiniz her şeyi seçerek Twitter’a kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Tabii ki, bu sitede olanlar sınırlıdır. Bu stil farklı sitelerde kullanılabilir.

