Turkcell TAY TV iptal etme ve ücreti

Mail adresimize gelen bir soruda Turkcell Tay TV aboneliğini iptal etme konusunda bizden yardım istemiştir. Aslında bu servis yarış tutkunlarının favorisi fakat internet artık her an elimizin altında olduğu için daha rahat ve ücretsiz olduğu için bu tarz abonelikler pek tercih edilmiyor.

TAY TV Abonelik nasıl iptal edilir?

TayTV At Yarışı Sonuç Servisi ‘ni iptal etmek için IPTAL TAYTV yazıp 1818’e göndermek abonelik iptali için yeterli olacaktır.

Peki TAY TV Abonelik ücreti ne kadar?

TayTV At Yarışı Sonuc Servisi her gün kullanıcıya gönderilen ilk 3 SMS’in her biri 0,65 TL olarak ücretlendirilir; daha fazla mesaj gönderilmesi durumunda ücretlendirme yapılmaz.

Abone olmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

TayTV ile Yarış Sonuçları için UYE TAYTV, yazıp 1818‘e gönderilerek abonelik başlatılabilir. Java&Android cihazlar için Turkcell menü ikonu üzerinden, IOS cihazlar için ise Telefon>SimUygulamaları adımlarını takip ederek SimMenü’ye erişilebilir.

