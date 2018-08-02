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Türk Telekom (Avea) Anadolu Haber Ajansı abonelik başlatma/iptal etme Gelen bir soruda bir ziyaretçimiz Türk Telekom (Avea) Anadolu Haber Ajansı aboneliğini nasıl iptal edebilirim konusunda destek istemiştir. Artık haber okumak için gazete almak yerine internetten...

Huawei P20 Lite PUBG oyununu kaldırıyor mu? Huawei P20 Lite akıllı telefonu hem tasarımı hem teknik özellikleri ile çok beğenildi. Bir ziyaretçimiz bu modeli almak istediğini fakat kafasına takılan tek soru olarak PUBG...