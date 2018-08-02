Türk Telekom (Avea) Anadolu Haber Ajansı abonelik başlatma/iptal etme

Gelen bir soruda bir ziyaretçimiz Türk Telekom (Avea) Anadolu Haber Ajansı aboneliğini nasıl iptal edebilirim konusunda destek istemiştir.
Artık haber okumak için gazete almak yerine internetten okumayı tercih ediyoruz. Tek tek haber sitelerini gezmek yerine size haberlerin otomatik olarak telefonunuza gelmesi ayrı bir rahatlık sağlamaktadır.
Anadolu Ajansı haber aboneliğini Türk Telekom kullanıcıları aylık 8 TL ödeyerek hizmet alabilmektedir.
Güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı haber kaynağı Anadolu Ajansı aboneliği iptal etme/aboneliği başlatma konusunda bilgi vermek istiyoruz.
Anadolu Ajansı haber aboneliği için HABER yazıp 9090‘a SMS atmanız yeterli olacaktır.
Servisi iptal etmek için IPTAL HABER yazarak 9090 ‘a ücretsiz mesaj gönderin. İptal işlemi gerçekleştiğinde SMS ile bilgi verilecektir.