Bilim ve Teknoloji

Toyota Corolla HOLD tuşu ne işe yarar?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Kasım 2022
1 Bir dakikadan az

Bugün bir arkadaşımızın aracına bindik. Aracı Toyota 1.6 Dream paket ve 2019 model. Otomatik şanzımanlı olduğu için D konumunda beklerken kırmızı ışıkta sürekli frene basılı tuttuğunu gördük. HOLD tuşunun ne işe yaradığını sorduğumuzda maalesef bilmediğini ve yıllardır o tuşa basıp kapattığını ancak ne işe yaradığını çözemediği için bilmediğini söyledi.

Bizde HOLD tuşunun ne işe yaradığını anlattıktan sonra çok şaşırdı ve bu rahatlığı neden daha önce araştırmadığına pişman oldu. Bizde HOLD tuşunun ne işe yaradığını bilmeyenler için ufak bir bilgi yazmak istedik.

HOLD tuşuna basıp aktif ettiğinizde kırmızı ışıkta dururken frene basmanıza gerek kalmamaktadır. Freni bıraktığınızda vites D konumunda olsa bile araç gitmeyecektir. Gaza bastığınızda direk araç hareket edecektir. Tek sıkıntı ise arabayı stop edip tekrar çalıştırdığınızda HOLD tuşuna basmanız gerekiyor.

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Kasım 2022
1 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

GS8+Watch Ultra su içme hatırlatma ve hareketsiz kalma uyarısını kapatma

22 Kasım 2022

GS8+ Watch Ultra akıllı saati eşleştirme uygulaması hangisi?

19 Kasım 2022

GS8+ Watch Ultra saat üzerinden konuşma yapma (Watch-Call) hatası

19 Kasım 2022

İnsafa gelin artık: 30 günde Xiaomi Mi 11T’ye % 50 zam gelmiş

2 Kasım 2022

Bir Yorum

  1. Bende bu özelliği 6 ay sonra öğrenmiştim. Cahillik gerçekten çok zor 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu