Toyota Corolla HOLD tuşu ne işe yarar?

Bugün bir arkadaşımızın aracına bindik. Aracı Toyota 1.6 Dream paket ve 2019 model. Otomatik şanzımanlı olduğu için D konumunda beklerken kırmızı ışıkta sürekli frene basılı tuttuğunu gördük. HOLD tuşunun ne işe yaradığını sorduğumuzda maalesef bilmediğini ve yıllardır o tuşa basıp kapattığını ancak ne işe yaradığını çözemediği için bilmediğini söyledi.

Bizde HOLD tuşunun ne işe yaradığını anlattıktan sonra çok şaşırdı ve bu rahatlığı neden daha önce araştırmadığına pişman oldu. Bizde HOLD tuşunun ne işe yaradığını bilmeyenler için ufak bir bilgi yazmak istedik.

HOLD tuşuna basıp aktif ettiğinizde kırmızı ışıkta dururken frene basmanıza gerek kalmamaktadır. Freni bıraktığınızda vites D konumunda olsa bile araç gitmeyecektir. Gaza bastığınızda direk araç hareket edecektir. Tek sıkıntı ise arabayı stop edip tekrar çalıştırdığınızda HOLD tuşuna basmanız gerekiyor.