Telefonum yavaşladı! Nasıl hızlandırırım

Android telefonunuzun yavaşlamasından mı şikâyetçisiniz? Telefonunuz artık daha çok takılıyor ve uygulamaları da yavaş mı açıyor? Bu durum çok can sıkıcıdır, telefonunuzun ilk aldığınızda ki gibi, hızlı olmasını sağlamak mümkün mü?

Bazı durumlarda ise, telefona bulaşan virüslerde telefonunuzun yavaşlamasına ve uygulamaların donmasına sebep olabilmektedir, bu yazıda vereceğimiz uygulamaların virüsten korumaya yönelik araçları da içerdiğini söyleyelim.

Beklentinizi çok fazla tutmasanız da, size önereceğimiz çeşitli hız yükseltici Android uygulamaları deneyerek, mevcut durumdan daha hızlı bir telefona sahip olmanız mümkün.

Ancak unutmayın ki, bir telefonda hızı belirleyen en önemli etken, o telefonun işlemcisi, RAM belleği ve grafik donanımıdır. Bu bileşenlere göre elde edeceğiniz hız için beklentilerinizi ayarlamanız gereklidir.

Ancak çoğu telefonda, uygulamalar ve internet servisleri birçok dosya ve veriyi işlediklerinde sistemleri yavaş çalışmaya başlar, gerek önbellekler gerekse uygulamaların kullandıkları geçici ve kalıcı dosyalar telefonunuzu şişirir ve yavaş çalışmasına sebep olur.

Peki telefonlar için en iyi antivirüs koruma uygulaması hangisi? Telefonunuzu virüslerden korumak için kullanabileceğiniz mobil uygulamalardan en iyi 5 tanesini sizler için inceledik.

Lafı daha çok uzatmadan şu anda piyasadaki en iyi 5 hız yükseltici Android uygulamasını inceleyelim.

Avast Cleanup: Takviye, Temizlik ve Optimizasyon

Avast, masaüstü güvenlik sistemlerinde adını duyurmuş ve işini iyi yapan bir isimdir. Bu sebeple mobil cihazlar içinde aynı beklentiye sahip olmanız mümkün.

Avast hem temizlik işlemlerini yaparak telefonunuzu rahatlatır ve bunun yanında virüs koruması da yaparak güvenlik sağlar. Avast, sistem önbelleklerini, gereksiz verileri, kurulum dosyalarını, galeri küçük resimlerini ve artık dosyaları temizleyen “Güvenli Temizleme” özelliğine sahiptir.

Avast uygulamasını kurarak denemeniz gerekiyor, eğer memnun kalırsanız 1 ay içinde bir hesap açmanız gerekiyor.

Avast Uygulamasının Eksilerine gelirsek, Avast dosya boyutu olarak çok yer kaplar ve aynı zamanda ücretsiz sürümde çok sayıda reklam ve pencere içermektedir.

Clean Master Antivirüs Tarayıcı ve Hızlandırıcı

Clean Master bilinen en iyi telefon güçlendirici ve hızlandırıcı uygulamalardan bir tanesidir. Bu uygulama Android ile çalışan 500 milyondan fazla telefonda kullanılmaktadır. Kurulum sayısına sahiptir.

Clean Master’ın en güzel özelliklerinden birisi de, telefonunuza bulaşan virüsleri tespit edip bunları temizleyebilmesi ve bu işlemi ücretsiz olarak yapmasıdır.

Telefona bulaşan birçok virüs, aynı zamanda telefonunuzu yavaşlatmaktadır. Temizlenen virüsler sonucunda telefonunuz da hızlanmış olacaktır.

Clean Master ayrıca, Android işletim sisteminde, internette gezinmeyi oldukça yavaşlatabilen sahte Wi-Fi bağlantılarını algılar ve bu sorunu düzeltir.

Diğer güzel bir özelliği ise, çalışan uygulamaları “hazırda bekletme” modunda tutma yeteneğidir, bu sayede, Android cihazın hızını ve pil ömrünü uzatır.

Clean Master’ın en kötü özelliklerinden birisi de, eğer pil tasarruf modunu açmazsınız, pil seviyeniz çabuk bitebilir.