Telefon Sim Kartı Görmüyorsa Ne Yapmalısınız?

İletişim sektörünün ilk sırasında telefonlar geliyor. Her an ihtiyaç bulunan bu küçük aletler neredeyse her saniye kullanıcıları ile birlikte. Ancak telefon üzerinde yaşanan küçücük bir sorun bile aile hayatını, sosyal hayatını özellikle de iş hayatını olumsuz yönde etkiliyor.

Herhangi bir arıza da tamire bırakma ya da garantiye gönderme seçeneği oldukça korkutucu olabiliyor. Ancak bazı durumlarda kullanıcıların yapacağı birkaç küçük işlem sayesinde telefonun düzeltilmesi mümkündür. Böylelikle hem iletişim kesintisini ortadan kaldırıyor hem de zaman kaybını önleniyor.

Telefonlar üzerinde en sık rastlanan sorun ise telefonun sim kartı görmemesi. Genel olarak bu durum bulunulan bölgede şebeke yok ise karşılaşılır. Ancak bulunulan bölgede şebekenin çektiğine emin olunuyorsa, sorun şebeke kaynaklı değildir. Bir diğer tespit ise sorunun telefondan mı yoksa sim karttan mı kaynaklandığını bulmaktır.

Telefonu Kapatıp Açmak

Öncelikle ilk yapılacak ve en basiti telefonun kapatılıp açılmadır. Bu basit yöntem sayesinde telefonun yüzde elli düzelme şansı bulunuyor. Sim kartlar daha önce şebekenin olmadığı bir yerde bulunmuşsa, telefon olmayan şebekede takılı kalarak sim kartı görmüyor hatası verir. Ancak cihaz açıldıktan sonra hala sim kartı görmüyor ise yapılacak birkaç işlem daha mevcut.

Sim Kart Ve Sim Kart Yuvasının Temizlenmesi

Telefon sim kartı görmüyorsa, sim kartı, sim kart yuvasından çıkarılarak çip bölümünün silinmesi oldukça önemlidir. Bazı durumlarda sim kartlarda bulunan çiplerde, telefonda bulunan radyasyondan dolayı manyetik alan oluşabilir. Bu alanın ortadan kaldırılması da oldukça önem taşır. Sim kartın çipinin silinmesinin ardından, sim kart yuvasında herhangi bir yabancı madde olup olmadığı kontrol edilme.

Kontrol edildikten sonra sim kart yuvasına hızlıca üflemek o bölgede bulunan tozunda gitmesini sağlar. Böylelikle sim kart yuvası ve sim kart çipi dış etkenlerden ayrılmış olur. Daha sonra sim kartı, sim kart yuvasına dikkatlice yerleştirilmesi gerekir. Eğer sim kart yuvaya tam oturmuyor ve boşluk bırakıyor ise telefon sim kartı görmez.

Yedek Sim Kart Temini

Tüm bunlar yapıldıktan sonra telefon hala sim kartı görmüyorsa telefona, aktif olarak kullanılan başka bir sim kart takılır. Sorun hala devam ediyorsa cihazın garantiye yada servise gönderilmesi gerekir. Eğer telefon çalışıyorsa sorun sim kartta demektir. Bu sorunu da operatörden yeni yedek sim kart olarak çözülür.