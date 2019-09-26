Tebrikler: WhatsApp bugün yoğunluğu kaldırdı

Şüphesiz WhatsApp dünyanın en çok kullanılan uygulamasıdır.

Bu uygulama yaptığı yenilikler ve alt yapısı sayesinde çok tercih edilmektedir. Uygulamayı uzun uzun anlatmaya gerek yok. WhatsApp’ın önemini bugün daha iyi anladık. Neden derseniz bugün yaşanan saat 13:59’daki depremden sonra GSM operatörleri hizmet veremedi. Wi-Fi internet ağını kullanan kişiler WhatsApp üzerinden hızlı ve rahat bir şekilde iletişim sağladı. Özellikle bugün depremden sonra milyonlarca kişi WhatsApp’a yüklendi.

Bu kadar kişi yüklenmesine rağmen WhatsApp stabil çalışmayı başardı. Ülkemizde deprem sonrası telefonlarının çalışmamasından dolayı ders çıkarmamız gerekiyor. Kos koca teknoloji firmalar WhatsApp’ın başarısını sağlayamadı. Belki biz GSM operatörlerinin ne sıkıntısı yaşadığını teknik açıdan bilmiyoruz. Ama milyonlarca kişi sadece telefonu kullanıp kullanmadığına bakacaktır. Verdikleri paranın hakkını almak istiyor herkes.