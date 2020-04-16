TCL 10 Pro ve diğer modellerde ekran görüntüsü alma

TCL 10 Pro modeli ve diğer TCL modellerinde ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Bildiğiniz üzere TCL 10 Pro modeli ve diğer TCL modelleri Android işletim sistemini kullanmaktadır. Yani diğer markalarda olduğu gibi ekran görüntüsü alma yöntemi aynıdır.
Güç tuşu ile ses kısma tuşuna aynı anda 1-2 saniye aralığında basılı tutunuz. Deklanşör sesi geldikten sonra ellerinizi tuştan çekebilirsiniz. Almış olduğunuz ekran görüntüsüne galeri’den ulaşabilirsiniz. Bu yöntem en çok tercih edilen ve basit olan yöntemdir.
Diğer bir yontem ise üç parmağınızı kullanarak alabilirsiniz. İşaret, orta ve yüzük parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru sürüklediğinizde otomatik olarak ekran görüntüsü alınacaktır.
TCL 10 Pro modelinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor. Diğer TCL modellerinin bazıları E-Ticaret sitelerinde bulabilirsiniz.
TCL 10 Pro özellikleri
İşlemci:
• Qualcomm Snapdragon 675
Platform:
• Android Q
Bellek:
• 128GB ROM + 6GB RAM
Boyutlar (UxGxK):
• 158,5 x 72,4 x 8,6~9,2mm
Ağırlık:
• 177g
Ekran:
• 6,47 inç, 2340×1080 dokunmatik ekran
Ağ:
• GSM: B2/3/5/8 (1900/1800/850/900)
• UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)
• LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2100/1800/850/2600/900/800/
700/2600/2300/2500)
GPS:
• A-GPS
Bağlanabilirlik:
• Bluetooth 5.0, CaptX & aptX HD & LDAC & AAC, TWS
• 2.4 GHz için Wi-Fi 802.11 b/g/n, 5GHz için 802.11 a/n/ac
106
• 3.5 mm ses jakı
• Type-C USB 2.0
Kamera:
• 64M + 2M 2.9µm gece çekim + 5M AF Marco + 16M süper geniş
• 24M ön kamera
Ses ve Video destekli formatlar:
• 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, ASF, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID,
MKV, MOV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX,
WAV, WEBM, XMF
Pil (1):
• Kapasite: 4500 mAh
Genişleme Yuvası:
• microSD™ bellek kartı
(256GB’ye kadar microSD kartı desteği)
Öne Çıkan Özellikler:
• GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
• G-sensör
• Işık Sensörü
• Yakınlık sensörü
• E-Compass
• Gyro