TCL 10 Pro özellikleri

Çin teknoloji devi TCL, yeni modeli olan TCL 10 Pro modelini tanıttı. Kullanıcılarına uygun fiyat ve performansı bir arada sunan bu modelin teknik özelliklerine kısaca bakalım. Bu arada TCL 10 Pro modeli TÜrkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.

TCL 10 Pro teknik özellikleri

6.47 inçlik 398 PPI Piksel yoğunluğunda AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 89.03’dür. Bu modeli 4500 mAh’lık hızlı şarj edilebilir bataryası bulunmaktadır. 18 W hızlı şarj özelliği ile 35 dakika’da yüzde 50 doluluk oranına ulaşabilirsiniz.

TCL 10 Pro performans konusuna geçtiğimizde ise 2.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 675 yonga seti bulunmaktadır. 6 GB RAM ile oldukça hızlı bir performans alabilirsiniz. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bana yetmez derseniz microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.

TCL 10 Pro’da 4 adet arka kamera yer alıyor.

Birinci arka ana kamera 64 MP çözünürlüğüne sahip ve aşağıdaki özellikler yer almaktadır.

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Samsung ISOCELL Bright GW1 Sensör

Hızlı Odaklama

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF)

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Contrast Detection Auto-Focus (CDAF)

Makro (Macro) Çekim (2 cm)

0.8μm (1.6μm) Piksel

6 Elementli Lens

79° Açılı

İkinci arka kamera 16 MP çözünürlüğündedir. Kamera özellikleri aşağıdadır.

Ekstra Geniş Açı

Ekstra Geniş Açı (123°)

Samsung 3P9 Sensör

1.0 µm Piksel

1/3 Sensör Boyutu

Üçüncü arka kamera 5 MP ve özellikleri aşağıdadır.

GalaxyCore GC5035 Sensör

Makro (Macro) Çekim

1/5 Sensör Boyutu

1.12μm Piksel

83° Açılı

Dördüncü arka kamera 2 MP ve özellikleri aşağıdadır.

Derinlik Algısı (Bokeh)

OmniVision OV02K10 Sensör

1/2.8 Sensör Boyutu

2.9μm Piksel

77° Açılı

Ön kamerası ise 24 MP çözünürlüğünde ve özellikleri aşağıdadır.

Portre Modu

Sanal Flaş

OmniVision OV24B Sensör

0.9μm (1.8μm) Piksel

5 Elementli Lens

79.6° Sensör

NFC, kızılötesi ve radyo özelliği ile oldukça başarılı buluyoruz.