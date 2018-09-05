Tam donanımlı ZTE Axon 9 Pro özellikleri

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ZTE uzun bir aradan sonra yeni modeli Axon 9 Pro modeli ile dönüş yaptı. Tasarımı teknik özellikleri ile ses getirecek olan Axon 9 Pro’nun suya ve toza karşı dayanıklı olması da ayrı bir renk katmaktadır.

ZTE Axon 9 Pro ekran özellikleri: Bu model de 6.21 inçlik oldukça büyük ve net ekran bulunmaktadır. 402 PPI Piksel yoğunluğunda AMOLED ekran ile kullanıcılarına en net görüntüyü vermeyi hedefliyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 83.29 olması ile elde güzel bir kullanım hissi sağlamaktadır. 4000 mAh’lık bataryası ile rahat bir şekilde bir günlük kullanım sunmayı hedefliyor.

ZTE Axon 9 Pro kamera özellikleri: ZTE bu modelde kameraya oldukça cömert davranmış diyebiliriz. 12 MP çözünürlüğünde arka kamerası ve 20 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunmaktadır. Arka kamera ile 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. Selfie kamerası ie 20 MP çözünürlüğündedir.

ZTE Axon 9 Pro performansı: Yazımızın başında dediğimiz gibi ZTE cömert davrandı. 2.9 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 chip set bulunmaktadır.6 GB RAM ile bu modeli yavaşlatmak imkansız diyebiliriz. 128 GB’lık dahili depolama hafızası ile yer sıkıntısı yaşamıyacaksınız. Ben yaşarım derseniz microSD kart katarak kapasitesini 512 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelecek olan ZTE Axon 9 Pro suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunuyor. Bu modelin Türkiye satış fiyatı hakkında resmi bilgi bulunmuyor. İlk olarak bu kaliteli model mavi renk ile satışa çıkacak. ZTE Axon 9 Pro 650 Euro’luk fiyat etiketi ile Almanya’da satışa geçtikten sonra diğer Avrupa ülkelerinde satışa çıkacaktır.