Bilim ve Teknoloji

Soru: Xiaomi NFC ile telefondan ödeme yapamıyorum

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ekim 2022
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NFC teknolojisi sayende hayatımızda birçok iş kolaylaşmaktadır. Dosya transferleri, bankacılık uygulamalarında şifre alma, pos makinelerinde ödeme işlemlerine kadar NFC’yi kullanabiliyorsunuz. Özellikle NFC ödemelerinde bankalar ekstradan promosyon vermektedir. Şifresiz ödeme ile güvenli bir alışveriş keyfi yaşıyorsunuz. Bir ziyaretçimizden gelen soruyu sizlerle paylaşmak istedik.

Soru: Market ödemesini Xiaomi telefonum ile yapmak istiyorum fakat bir türlü ödeme gerçekleşmiyor. Kasa başında çok mağdur oluyorum. Bankacılık uygulamasında gerekli olan izinleri ve ayarları yapmama rağmen herhangi bir düzelme olmadı.

Cevap: NFC ödemelerinde telefonunuzdaki geliştirici seçeneklerinin kapalı olması gerekmektedir. Genel olarak Xiaomi kullanıcıları geliştirici seçeneklerini açık bırakmaktadır.

Xiaomi modellerinde geliştirici seçeneklerinin nasıl kapacağını hakında bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ekim 2022
0 Bir dakikadan az

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