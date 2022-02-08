Bilim ve Teknoloji

30 saniyede Xiaomi geliştirici seçeneklerini kapatma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Şubat 2022
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Bu yazıda sizlere Xiaomi geliştirici seçenekleri nasıl kapatılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Neden geliştirici seçenekleri kapatma ihtiyacım olsun diyen olabilir. Meselan Vakıfbank NFC ile mobil ödeme yapmak için kartı ilk kullanılabilir hale getirmek için mecburen geliştirici seçeneklerini kapatmanız gerekmektedir.

Gelelim Xiaomi geliştirici seçenekleri kapatma işlemine;

İlk olarak “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

Daha sonra sayfanın en altında “geliştirici seçenekleri” kategorisini göreceksiniz. (Eğer geliştirici seçenekleri kategorisi gözükmüyorsa zaten geliştirici kapalı anlamına gelmektedir.)

Geliştirici seçeneklerine girdiğinizde kapatma butonunu göreceksiniz. Örnek olarak bir adet ekran görüntüsü ekledik.

Geliştirici seçeneği butonunu kapatmanız yeterli olacaktır. Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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