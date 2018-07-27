Soru: Xiaomi Mi Band 2 saati ayarlama

Xiaomi’nin akıllı bilekleri piyasada oldukça büyük ilgi görmektedir.

Özellikle Mi Band 2 ile yakaladığı başarıyı Xiaomi, Mi Band 3 ile taçlandırdı diyebiliriz. Mi Band 3 akıllı bileklik piyasaya çıktıktan sonra Mi Band 2 fiyatlarında hafif bir düşüş yaşadı diyebiliriz.

Xiaomi Mi Band 2’nin en büyük özelliği uzun giden şarj süresi diyebiliriz. Neden derseniz 30 güne yakın şarj süresi ile oldukça başarılıdır. Bir ziyaretçimiz yeni Mi Band 2 bileklik aldığını ve saati nasıl ayarlayacağı konusunda yardım istemiştir.

Mi Band 2 kutudan çıktığında saati ayarlamandığı için normal saatler gibi ayarlanacağı düşünülmektedir. İlk olarak Google Play Store yada App Store’a girip Xiaomi’nin Mi Fit resmi uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Uygulamayı indirdikten sonra kendinize bir hesap açıktıtan sonra eşleştirme yapınca otomatik olarak saatte ayarlanmış olacaktır.

Mi Fit uygulaması hariç herhangi bir şekilde Mi Band 2 saati ayarlanmamaktadır.

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