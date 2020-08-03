Mi Band 2 eşleşmiyor! Mi Fit uygulamasına güncelleme gelmesi lazım

Bir zamanlar Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik çok tutulmuştu. Bildiğiniz üzere Mi Band serilerinin eşleştirme uygulaması Mi Fit uygulamasıdır. Fakat artık Mi Fit uygulaması Mi Band 2 için performans gösteremiyor. Eskiden tek tıklama ile eşleştirme yapılabiliyordu. Şimdi eşleştirme yapmak istediğinizde uygulama bilekliğinizi arıyor arıyor fakat bulamıyor. Daha sonra sizden fabrika ayarlarına dönmenizi istemektedir.

Fabrika ayarlarınıza dönmek istediğinizde bileklik bulunuyor. Bilekliğe bastıktan sonra 4 haneli bir rakam çıkıyor. Gel gelelim bu doğrulama kodunu Mi Fit uygulamasına giremiyorsunuz. Çünkü gireceğiniz satırın aşağısında tekrardan bileklik arama menüsü çıkıyor.

Uzun lafın kısası Mi Fit uygulaması için bir güncelleme gelmesi gerekmektedir. M Fit yapımcı şirketi bu durum için ufak bir güncelleme yapsa sorunlar ortadan kalkacaktır.

Mi Band 2 bileklik için Mi Bandage uygulamasını yükledik sonuç elde edemedik.

Mi Fit uygulamasının ön belleğini sildik işe yaramadı.

Saatlerce uğraşmamıza rağmen sonuç alamadık.

Son olarak Mi Band 2 alacaksanız bu sorunların olduğunu unutmayınız. Eğer siz eşleştirme sorununu hallettiyseniz bize nasıl bir yol izlediğinizi yazarsanız çok memnun oluruz.