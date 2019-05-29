Sandisk 1 TB microSD hafıza kartı fiyatı açıklandı

Hafıza kartı konusunda akla ilk gelen marka olan Sandisk, bu yılın başında duyurduğu gibi 1 TB’lık microSD hafıza kartını satışa çıkardı.

Ürün ilk olarak yurtdışında satışa çıktı. Türkiye pazarına ne zaman geleceğine dair bir resmi bilgi bulunmuyor. Sandisk 1 TB hafıza kartı yurtdışında 450 dolardan satışa çıkacak.

Bu hafıza kartı saniyede 90 MB okuma hızı ve 60 MB‘da yazma hızı sağlıyor. Bu kart sıcaktan ve soğuktan etkilenmemektedir.

Bu 1 TB’lık microSD hafıza kartını satın almak istiyorsanız beklemeniz gerekmektedir. Ama yurtdışından satın alma imkanınız varsa 449 dolar vererek Sandisk’in internet sitesi üzerinden alabilirsiniz.

Sandisk 1 TB hafıza kartı yurtdışında 2700 TL civarlarında satılıyor. Türkiye satış fiyatı ise henüz resmi olarak netleşmedi. Fakat 1 TB hafıza kartına eş değer bir akıllı telefon rahatlıkla alabilirsiniz.

Not: 1 TB’lık Hafıza kartını destekleyen telefon var mı araştırmak gerekiyor.