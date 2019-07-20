Samsung yüz tanıma nasıl aktif edilir

Son üretilen akıllı telefonlarda güvenlik üst seviye tutuluyor. Parmak izi okuma ve desen kilidinden sonra artık yüz tanıma sistemi ile telefonu açabiliyorsunuz.

Kızılötesi tarama ile yüz tanıma sistemi çok başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Bu yazıda sizlere Samsung telefonlarda yüz tanıma nasıl eklenir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Samsung yüz tanıma ekleme

İlk olarak kayıt işlemine başlamadan önce kapalı bir mekanda ve doğrudan güneş ışığı olmayan bir ortamda yapmanız size daha fazla sıkıntısız bir kullanım sağlıyor.

– İlk olarak Ayarlar bölümüne girdiğinizde Biyometrik veriler ve güvenlik → Yüz tanıma kategorisine giriş yapınız.

– Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekranı açınız. Eğer bir ekran kilit yöntemi ayarlamadıysanız bir tane oluşturunuz.

– Ekranda verilen talimatlarını okuyun ve devam tuşuna basınız.

– Gözlük takıp takmadığınızı belirledikten sonra devam tuşuna basınız.

– Cihazı ekranı size bakacak şekilde tutun ve ekrana basınız.

– Kamera yüzünüzü taradıktan sonra Kullanışlı yüz tanıma ekranı açıldığında etkinleştirmek istediğiniz özelliğin tuşunu seçin ve

Tamam üzerine dokunun.

Samsung eklenen yüz profili silme

– Ayarlar ekranında, Biyometrik veriler ve güvenlik → Yüz tanıma üzerine dokunun.

– Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.

– Yüz verilerini kaldır → Kaldır üzerine dokunun. Kayıtlı yüz silindikten sonra ilgili özelliklerin tümü de devre dışı bırakılır.