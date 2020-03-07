Samsung telefon ekranını televizyona yansıtma

Akıllı telefonların görüntüsünü televizyona nasıl yansıtılır konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Günümüz teknolojisinde artık bu işlem çok rahat bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İlk olarak telefonunuzda Smart TV özelliği olmak zorundadır. Eğer bu özellik yoksa ekstradan cihaz almanız gerekiyor. Smart TV özelliği olmayan televizyonlar için yansıtma cihazı fiyatları ortalama olarak 69 TL’den başlamaktadır. Bu uygun fiyatlı cihazlar sadece telefondaki ekranı televizyona yansıtmaktadır. Android TV yapmak istiyorsanız ekstradan bir Android box TV almak zorundasınız.

Samsung televizyon kullanıyorsanız telefondkai ekranı televizyona yansıtmak için Smart Switch uygulamasını kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer telefonda bu uygulama yoksa Google Play Store’dan Smart Switch uygulamasını indirebilirsiniz.

Smart Switch uygulamasını aktif ettiğinizde tarama yaptığınızda otomatik olarak akıllı telelevizyonunuzu yada ekstra takmış olduğunuz dungle cihazını bulup eşleşmeniz yeterli olacaktır.