Samsung NFC ile ödeme yapma

Samsung NFC ile ödeme nasıl yapılır konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Artık günümüzde NFC ile ödeme yöntemleri oldukça arttı. Hatta bazı bankalar NFC ile ödeme yapanlara ekstradan chip para bile vermektedir. Artık yeni çıkan Samsung modellerinin birçoğunda NFC özelliği yer almaktadır.

NFC özelliğiniz varsa ve NFC ile ödeme yapma konusunda aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

Ayarlar bölümüne girerek Bağlantılar üzerine dokununuz.

Daha sonra NFC ve ödeme tuşuna dokunarak bu özelliği aktif ediniz.

Varsayılan ödeme uygulamasını ayarlamak için, Ayarlar ekranını açın ve Bağlantılar → NFC ve ödeme → Dokun ve öde → ÖDEME üzerine dokunun ve ardından uygulamayı seçin.

NFC ile ödeme konusunda sormak istediğiniz soru olursa bizlere yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki anlatımı Samsung Galaxy A80 modeline göre yaptık. Diğer Samsung modellerinde menüler arası farklılıklar olabilir.