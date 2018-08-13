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Bir ziyaretçimiz yıllardır kullanmış olduğu Samsung Tab S3 tabletinin S Pen kalemini kaybettiğini ve orjinal fiyatının yüksek olduğu için çakma alıp almama konusunda kararsız kalıp bizden fikir istemiştir.

Aslında bu sorunun yanıtı oldukça basit ama biz yinede açıklama getirmek istedik. Samsung Galaxy Tab S3 modeli günümüzde 2599 TL’den satılmaktadır. Bu kadar değerli ve kaliteli bir ürüne kesinlikle orjinal S Pen alınmalıdır. İnternette araştırdığımıza göre çakma S Pen alanlar genellikle yuvaya tam oturmaması ve hassasiyet konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını gördük. Hatta bazı çakma S Pen kalemler dokunmatik ekranı çizdiği yazmıştır.

Sonuç olarak baktığımızda fiyattan kar edeyim derken çakma S Pen kalemi ile cihazınızdan olabilirsiniz. Evet bir S Pen için bu kadar parma vermek kolay değil fakat kafanızın rahat etmesini istiyorsanız orjinal S Pen alınız.

Samsung Galaxy Tab S3 S Pen fiyatı Samsung’un orjinal alışveriş sitesindeki fiyatı 199 TL’dir.